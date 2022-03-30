Зеленский попросил у Норвегии ЗРК и противокорабельные ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Норвегию предоставить передвижные зенитно-ракетные комплексы NASAMS и противокорабельные ракеты "Гарпун". И пообещал, что это вооружение будет использовано только для защиты.﻿ Об этом говорится в обращении президента к парламенту Норвегии, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

"Свобода должна быть вооружена не хуже тирании... Я хочу назвать четко, что нам нужно. В частности, противокорабельное вооружение - ракеты "Гарпун", а также противовоздушные системы NASAMS. Кроме этого, мы нуждаемся в средствах поражения бронетехники, артиллерийских систем. Все оружие, которым вы можете помочь нам, будет использовано только для защиты нашей свободы и вашей свободы" , - отметил Зеленский.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью The Economist заявил, что Украине не хватает интенсивного вооружения для победы над Россией.