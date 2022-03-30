Рааб: Британия не готова дать Украине гарантии безопасности, как у НАТО

Британия рассмотрит запрос Украины о возможности стать гарантом ее безопасности, но исключает взятие на себя обязательств, которые имеют члены НАТО в рамках Альянса. Об этом сказал заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб, сообщает Европейская правда.

"Мы очень внимательно рассмотрим все, что, по словам президента Зеленского, ему нужно. Но я думаю, что мы не собираемся в одностороннем порядке повторять обязательства НАТО для членов НАТО" , - сказал Рааб. ﻿

По его словам, решение Британии о готовности стать гарантом безопасности Украины будет "зависеть от того, что именно задействовано". Но он исключил, что договоренность о гарантиях может включать возможность прямого участия британских войск в войне с РФ.

"Мы очень ясно дали понять, что не собираемся втягивать Россию в прямую военную конфронтацию. Украина не является членом НАТО" , - сказал он.

Россия требует от Украины нейтрального статуса и отказа от вступления в НАТО. Украина со своей стороны пытается получить гарантии безопасности от международных партнеров, в частности, постоянных членов Совбеза ООН, среди которых и Британия.