Подоляк: референдум возможен только после вывода войск РФ

Советник главы Офиса президента и член украинской делегации на переговорах Михаил Подоляк рассказал, когда в Украине может пройти референдум, сообщает Новое время.

Во время брифинга в Медиа Центре Украина Подоляк заявил, что на референдум будет выноситься многосторонний договор о гарантиях безопасности для Украины.

"Чтобы он действительно был правильно зафиксирован в международном праве, процедура будет такой: референдум в Украине, после этого — ратификация парламентами стран-гарантов и украинской Верховной Радой" , — уточнил он.

По словам Подоляка, так как проведение референдума во время военного положения невозможно, его запустят только после того, как российские войска покинут территорию Украины — «по крайней мере, отойдут на позиции на 23 февраля 2022 года».

"Начинает работать Венская конвенция, которая четко говорит, что любой договор, подписанный, когда на территории страны находятся войска оккупанта, не будет считаться действительным" , — добавил советник главы ОП.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на референдуме Украина может принять решение о нейтральном статусе, который предполагают гарантии безопасности.