В Кремле уточнили сроки отказа поставлять газ без рублей

Россия ожидает начать принимать оплату за газ в рублях не сразу с 31 марта. Это растянутый процесс, говорит Песков, сообщает Корреспондент.

Россия не прекратит поставки газа без оплаты в рублях с 1 апреля, заявил в среду, 30 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что оплата в рублях будет приниматься не сразу с 31 марта.

"Оплата и поставки - это растянутый по времени процесс. Это же не значит, что все, что завтра будет поставлено, завтра к вечеру должно быть оплачено (в рублях). Нет, там более растянутый по времени процесс технологически", - сказал Песков .

Также он прокомментировал идею спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о расширении списка товаров, экспортируемых за рубли.

"Это вполне может быть проработано, и, если на сей счет будет поручение главы государства, наверняка это обретет форму каких-то конкретных предложений", - сказал Песков .

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил перевести расчеты за газ в рубли. Цены и объемы в ранее заключенных контрактах изменены не будут, поменяется только валюта платежа.

В Европе напомнили РФ, что в контрактах о поставке газа указывается расчет в евро и долларах. Однако РФ стала грозить остановить поставки газа без оплаты в рублях. ЕС, как и страны Большой семерки, отвергли требование России.