Украина требует заблокировать деятельность представителей РФ в МАГАТЭ

Министр энергетики Герман Галущенко требует заблокировать деятельность представителей России в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает УНИАН.

Как передает пресс-служба Минэнерго, об этом шла речь на встрече Галущенко с находящимся в Украине руководителем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"Позиция Минэнерго по обеспечению безопасности украинских атомных объектов остается неизменной. Она заключается также в ограничении доступа российских сотрудников к файлам Украины, а также в блокировании участия представителей Российской Федерации в инспекционной деятельности МАГАТЭ, миссиях и службах МАГАТЭ" , - говорится в сообщении.

В то же время министерство рассчитывает на поддержку МАГАТЭ в широчайшем освещении потенциальной опасности, которой Россия подвергает весь мир, захватывая и обстреливая ядерные объекты в Украине.

"После 24 февраля есть только две позиции: одна правильная, другая – искривленная. Третьего не дано. Особенно это касается ядерной безопасности. Правильная позиция – это гарантии, безопасность и охрана. Это то, за что отвечает Украина. И другая позиция, искаженная позиция — это обстрел ядерных объектов, это захват Чернобыльской и Запорожской АЭС" , — подчеркнул министр.

Галущенко заявил, что первым и необходимым условием для обеспечения ядерной безопасности является полный вывод войск с территорий захваченных АЭС и городов-спутников и освобождение их от боеприпасов.

Своими действиями на атомных объектах в Украине Россия продемонстрировала полное игнорирование ключевых принципов, обеспечивающих развитие ядерной энергетики, а именно безопасность, охрану и гарантии.

Также говорится, что Россия ограничивает право Украины развивать исследования, производство и использование ядерной энергии в мирных целях без дискриминации. Этот принцип является консенсусом между ядерными и неядерными государствами.

Министр подчеркнул, что РФ нарушает ключевые принципы безопасности в части ответственности за управление ядерными установками и своими действиями способствует возникновению угрозы ядерной аварии.