Кабмин сократил на 107 млрд финансирование неприоритетных направлений

Кабмин сократил на 107 млрд финансирование неприоритетных направлений

Правительство провело секвестр бюджета на 107 млрд грн, за счет чего направит финансирование на приоритетные потребности, в том числе поддержку армии.﻿ Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает Новое время.

"Расходы госбюджета приняты (законом о госбюджете на 2022 год, — ред.) на более 1,5 трлн грн. В условиях военного положения у правительства есть все полномочия перераспределять, секвестрировать и приоритизировать расходы. На данный момент мы провели секвестр на 107 млрд грн", — цитирует Интерфакс-Украина слова Марченко.
"То есть мы сократили финансирование неприоритетных направлений на 107 млрд грн, эти деньги пошли в резервный фонд бюджета. И дальше они пойдут на поддержку армии и другие срочные потребности", — уточнил Марченко.

По его словам, в настоящее время Министерство финансов готовит очередное решение о сокращении расходов бюджета. В приоритете — финансирование защищенных расходов и обороны.

"Осуществляются только те расходы, которые являются срочными и обеспечивают жизнедеятельность государства", — подчеркнул министр.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин работает над секвестром бюджета — и кроме упомянутых 107 млрд грн готовит дополнительное сокращение расходов еще на 70 млрд грн.

Новости

Популярные темы форума

analytics