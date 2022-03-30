Кабмин сократил на 107 млрд финансирование неприоритетных направлений

Правительство провело секвестр бюджета на 107 млрд грн, за счет чего направит финансирование на приоритетные потребности, в том числе поддержку армии.﻿ Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает Новое время.

"Расходы госбюджета приняты (законом о госбюджете на 2022 год, — ред.) на более 1,5 трлн грн. В условиях военного положения у правительства есть все полномочия перераспределять, секвестрировать и приоритизировать расходы. На данный момент мы провели секвестр на 107 млрд грн" , — цитирует Интерфакс-Украина слова Марченко.

"То есть мы сократили финансирование неприоритетных направлений на 107 млрд грн, эти деньги пошли в резервный фонд бюджета. И дальше они пойдут на поддержку армии и другие срочные потребности" , — уточнил Марченко.

По его словам, в настоящее время Министерство финансов готовит очередное решение о сокращении расходов бюджета. В приоритете — финансирование защищенных расходов и обороны.

"Осуществляются только те расходы, которые являются срочными и обеспечивают жизнедеятельность государства" , — подчеркнул министр.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин работает над секвестром бюджета — и кроме упомянутых 107 млрд грн готовит дополнительное сокращение расходов еще на 70 млрд грн.