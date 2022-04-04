Мошенники используют ботов для опустошения криптовалютных счетов

Мошенники атакуют владельцев криптовалютных счетов с помощью ботов, предназначенных для кражи токенов двухфакторной аутентификации и хищения денег со взломанных счетов.

Боты связываются с жертвами, сообщая, что на их счету происходит несанкционированная транзакция, и предоставляют жертве шаги по остановке перевода, которые включают в себя подтверждение того, что они являются владельцами счета, путем предоставления кода 2FA. Затем бот автоматически входит в систему под именем жертвы, блокирует ее аккаунт и инициирует перевод криптоактивов со счета.

Эти атаки, которые использовались для атак на другие некриптовалютные типы счетов, более эффективны в криптовалютной сфере, учитывая необратимость транзакций.

Чтобы не попасть в ловушку хакеров и не потерять свои финансы, можно покупать криптовалюту не на всемирно известных биржах с сомнительной безопасностью, а отдать свое предпочтение более защищенным биржам – как Cryptex.

Боты действуют непосредственно через код 2FA и используют страх пользователей потерять свои деньги. Принимая меры, которые, по их мнению, защитят их, они фактически подвергают себя риску со стороны воров.

Этот мошеннический инструмент известен как одноразовый пароль, или OTP-бот.

Согласно отчету компании по кибербезопасности из Флориды и Q6 Cyber, OTP-боты наносят значительные убытки финансовым учреждениям и другим организациям. В настоящее время трудно оценить ущерб, поскольку атаки ботов все еще относительно новы.

Мошенничество работает отчасти потому, что жертвы привыкли предоставлять код для аутентификации, чтобы проверить информацию о счете. На первый взгляд, робозвонки могут показаться вполне законными – особенно если жертва в момент звонка находится в состоянии беспокойства или отвлечена другими делами.

Чтобы избежать финансовых потерь, пользуйтесь только безопасными биржами с разнообразными способами аутентификации, как на криптовалютной бирже Cryptex. Покупайте криптовалюту по выгодной цене и держите ваши финансы в безопасности вместе с нами.

Торговый терминал биржи Cryptex имеет возможность быстро обрабатывать ордера на покупку или продажу криптовалюты. Вы можете использовать котировки одного или нескольких продавцов (купить BTC) и покупателей (продать) или создавать собственные ордера. Для того, чтобы купить или продать биткоины за USD по нужной вам цене, необходимо создать ордер:

1. Переключитесь в режим расширенной торговли.

2. Установите цену, по которой вы хотите купить или продать, в поле "Предельная цена".

3. Установите сумму для покупки или продажи в биткоинах.

4. Завершите создание ордера, нажав соответствующую кнопку.

Чтобы не стать жертвой мошенников, торгуйте криптовалютой на Cryptex. Вы всегда можете купить криптовалюту по выгодной стоимости в любое время. Криптовалютная биржа Cryptex подходит как для новичков, так и для профессионалов, и предлагает как простоту использования, так и широкий выбор торговых инструментов.

Материал взят с https://www.cnbc.com/2022/02/15/crypto-fraudsters-use-robocalls-to-drain-accounts.html