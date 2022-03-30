Мэр Ирпеня рассказал о погибших в городе

Мэр Ирпеня Александр Макрушин заявил, что в Ирпене по предварительным данным погибли до 300 гражданских и до 50 военных, сообщает Украинская правда.

"Люди, которые им не нравились (русским – ред.) – их просто расстреливали. Я расскажу, может, кому-то не понравится, но это правда. Танками они наших украинцев, которые были убиты, раздавливали, просто закатывали в асфальт. На это было страшно смотреть. К сожалению, 16 ребят из нашей терробороны погибли, 29 в больнице. Если с ВСУ, то до 50 человек погибли и около 100 раненых" , - сказал Макрушин во время брифинга﻿.

Он рассказал, что нет точного количества погибших мирных жителей и рассказал, что когда были мощные бои, людей хоронили прямо во дворах и в парках. Маркушин считает, что гражданские погибли до 300 человек.

Также городской голова сообщил, что ему рассказали жители, которые вышли из подвалов, что их не только раздевали там, но и есть факты "издевательства над женщинами".

Также Маркушин рассказал, что оккупанты отделяли мужчин от женщин, чтобы потом обменять на пленных.