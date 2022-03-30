Финская ж/д компания возобновляет грузоперевозки из РФ

Финская железнодорожная компания VR Transpoint заявила, что после перерыва возобновляет грузоперевозки из РФ.﻿ Об этом заявила пресс-служба компании, сообщает УНИАН.

"Ранее мы объявили, что приостанавливаем грузовые перевозки VR Transpoint на востоке 27 марта 2022 года из-за санкций Великобритании против Российских железных дорог (РЖД). Однако, согласно разъяснениям, которые мы получили от властей Великобритании, эти санкции не распространяются на соглашения VR Group. Восточные грузовые перевозки VR Transpoint возобновятся в среду, 30 марта" , - говорится в заявлении.

Отмечается, что услуги VR Transpoint сосредоточены на транспортировке продукции и сырья в экспортной отрасли. Объемы железнодорожного транспорта VR Transpoint в 2021 году составили примерно 37 миллионов тонн. Грузы между Финляндией и Россией составляют около трети от общего объема.

В пресс-службе добавили, что движение поезда Allegro в настоящее время приостановлено с понедельника, 28 марта 2022 года. Решение не повлияет на деятельность Allegron.

Ранее Финляндия прекратила железнодорожное сообщение между Хельсинки и Санкт-Петербургом. Работа поездов Allegro прекратила свою работу 28 марта 2022 года.