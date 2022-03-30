Франция возобновляет выдачу туристических виз россиянам

Франция с 1 апреля 2022 года возобновит выдачу россиянам всех типов виз, включая туристические. Об этом говорится на сайте Генерального консульства посольства Франции в России, пишет Катерина Гончарова, РБК-Украина.

Решение связано с недавно ослабленными ограничениями на въезд во Францию, связанными с пандемией COVID-19, для граждан, прибывающих из России.

На сайте поясняют, что выдача визы не гарантирует возможность немедленного въезда на территорию Франции. Сейчас там по-прежнему действуют ограничительные меры на границе.

Несмотря на возобновление выдачи виз гражданам страны-оккупанта, это не дает им гарантий того, что они смогут попасть в страну. Дело в том, что страны ЕС после вторжения РФ в Украину ввели жесткие ограничительные меры. В том числе - небо ЕС для пассажирских самолетов из России сейчас полностью закрыто.