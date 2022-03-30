ОП: можно начинать подготовку встречи Зеленского с Путиным

Для встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина есть все предпосылки, можно начинать подготовку. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает Корреспондент.

"Наработан пакет документов, с которым мы уже выступаем, и предложения, предоставлен российской стороне. Они говорят, что в принципе можно уже начинать готовиться к встрече президентов. Когда именно это произойдет – это вопрос уже такой, логистический скорее. Потому что россиянам нужно посмотреть на наши предложения, дать какой-то предварительный ответ на них" , - сказал Подоляк﻿.

Он сообщил, что в онлайн-формате продолжается работа рабочих подгрупп, которые уточняют определенные позиции соглашения.

"Мы считаем, что пакет документов готов, ключевой документ – Договор о гарантиях безопасности, которые решают вопросы войны и мира, и где уже заявленные страны есть, с которыми Андрей Ермак проводит консультации. Поэтому, наверное, мы можем выходить на понимание того, что в ближайшее время будет встреча президентов. Когда именно – сказать невозможно, потому что это уже вопрос логистический" , - отметил Подоляк.

Он уточнил, что утвердить положения Договора о безопасности Украины поможет всеукраинский референдум.

"Договор о безопасности, для того, чтобы он был действительно зафиксирован правильно в международном праве, там процедура будет следующая: референдум в Украине, после этого ратификация парламентами стран-гарантов и Верховной Радой. Безусловно, референдум не будет проходить сегодня, потому что сегодня у нас военное положение. Идет война. Процедура проведения референдумов в Украине четкая и сбалансированная, и мы выйдем на процедуру запуска референдума только после того, как российские войска покинут территорию Украины" , - сказал Подоляк.

Войска РФ должны отойти как минимум на позиции, занимаемые ими на момент 23 февраля текущего года, уточнил он.

По итогам переговоров Украины и РФ в Турции Подоляк накануне заявил, что появился шанс на завершение войны.