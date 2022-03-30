Кулеба обсудил с Боррелем расширение санкций против РФ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил в телефонном разговоре с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем подготовку к саммиту ЕС-Китай и усиление санкций против РФ, сообщает Корреспондент.

"Говорил с Жозепом Боррелем о подготовке к саммиту ЕС-Китай и усилиях по прекращению российской агрессии. Пока продолжаются варварские военные преступления России, нам необходимо усиливать санкционное давление" , – написал министр в Twitter﻿.

По его словам, пятый санкционный пакет ЕС должен вступить в силу как можно скорее и быть максимально жестким.