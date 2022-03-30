Минобороны: РФ не отказалась от планов захватить Киев и Чернигов
В Минобороны считают, что россияне пока не отказались от попыток захватить или по крайней мере окружить Киев и Чернигов, несмотря на заявления РФ о кардинальном сокращении боевых действий в этих направлениях. Об этом рассказал представитель Министерства обороны Александр Мотузяник на брифинге в украинском Медиацентре, сообщает Украинская правда.
"По состоянию на сейчас, по нашей оперативной информации, враг до конца не отказался от попыток захватить или по крайней мере окружить в том числе и эти города. Речь идет о столице и о Чернигове", - сказал Мотузяник на брифинге.
"Генеральный штаб ВСУ отмечает определенное частичное перемещение отдельных подразделений по Киевскому и Черниговскому направлениям. В то же время массового отвода российских войск из этих районов мы не наблюдаем", - добавил он.
Представитель Минобороны высказал мнение, что противник отводит подразделения, понесшие наибольшие потери, чтобы их доукомплектовать.