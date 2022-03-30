Мединский: Киев согласился на принципиальные требования РФ

Глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский рассказал в среду, 30 марта, об итогах переговоров в Стамбуле, состоявшихся накануне, сообщает Корреспондент.

"Украина вчера впервые зафиксировала свою готовность к выполнению ряда важнейших условий для строительства добрососедских отношений с РФ... Украина по сути согласилась на принципиальные требования России о невступлении в НАТО и отказе от размещения военных баз" , - заявил он.

Также, по его словам, Украина в своих предложениях обязуется проводить военные учения только по согласию государств-гарантов, в числе которых Россия.