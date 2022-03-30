Подоляк считает Абрамовича эффективным посредником

Российский миллиардер Роман Абрамович является очень эффективным посредником в переговорном процессе между Украиной и Россией. Об этом член украинской переговорной делегации, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сказал во время брифинга, сообщает Укринформ.

"Он является крайне эффективным посредником между делегациями. То есть он частично модерирует процесс, с точки зрения чтобы не было какого-то недоразумения на входе. То есть когда сторона что-то заявляет, а другая сторона это не так понятна, с точки зрения логистики переговорного процесса" , - сказал Подоляк. ﻿

Что касается отравления Абрамовича, то, по словам Подоляка, это более спекулятивные, конспирологические версии, которые должны давить на делегации, мешать им сконцентрироваться на сути, а не на форме.