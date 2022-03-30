В Раду внесли законопроект о компенсации утраченного жилья

Лидер партии "Слуга народа", народный депутат Елена Шуляк надеется, что парламент в ближайшее время рассмотрит законопроект, позволяющий получать украинским гражданам компенсацию квадратными метрами за уничтоженное и поврежденное во время войны жилье, сообщает Интерфакс-Украина.

"В парламенте уже зарегистрирован законопроект №7198. Мы надеемся, что он будет обязательно рассмотрен на следующей сессии (пленарном заседании - ИФ). Он касается того, что люди, которые потеряли свое жилье, дома, которые разрушены или повреждены, они обязательно сегодня регистрируются через "Дию" и будут иметь право получать компенсацию не деньгами, а квадратными метрами" , - сказала Шуляк на брифинге в среду во Львове.

По ее словам, законопроект предусматривает определенные ограничения - 150 кв.метров.

Народный депутат также отметила, что согласно законопроекту граждане Украины смогут выбрать населенный пункт, в котором они захотят жить независимо от того, где находилось их уничтоженные и поврежденные квартиры или дома.