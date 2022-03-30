ЮНИСЕФ: Украину из-за войны покинули два миллиона детей

Половина всех беженцев, покинувших Украину с начала военного вторжения России, это дети. Об этом информировала пресс-служба ЮНИСЕФ, сообщает Новое время.

Всего Украину покинули два миллиона детей, заявили в организации. Отмечается, что в Польшу прибыло более 1,1 миллиона человек, сотни тысяч — в другие страны, среди которых Румыния, Молдова, Венгрия, Словакия и Чехия.

Также, по данным ЮНИСЕФ, в ходе конфликта погибло более 100 детей, более 130 получили ранения. Более 2,5 миллионов детей были вынуждены покинуть свои дома, но остались в пределах Украины, убеждены в организации.

Ранее сообщалось, что Украину всего покинули 4 млн 19,29 тысяч человек из-за российской агрессии.