CNN: Путина дезинформируют об обстановке в Украине

Советники президента РФ Владимира Путина передают ему искаженную информацию о действиях российских войск в Украине и о влиянии международных санкций на российскую экономику. Об этом информировало CNN со ссылкой на неназванного официального представителя властей США, сообщает Корреспондент.

"Мы считаем, что Путин дезинформирован своими советниками о том, насколько плохо действуют российские вооруженные силы и насколько сильно российская экономика страдает от санкций, потому что они слишком боятся сказать ему правду" , – заявил источник и добавил, что оценка основана на данных американской разведки.

Он также добавил, что у США есть информация, указывающая на то, что Путину стало известно о дезинформации. Это привело к расколу между Путиным и его высшим руководством в Минобороны.

Чиновник также сказал, что Путин не знал, что его вооруженные силы "используют и теряют призывников в Украине, что свидетельствует о явном нарушении потока точной информации президенту России".