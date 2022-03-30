Зеленский и Байден обсудили борьбу против РФ

Президент Владимир Зеленский 30 марта провел переговоры с американским коллегой Джо Байденом, сообщает Новое время.

В своем Twitter глава украинского государства сообщил, что разговор продолжался час. Зеленский и Байден обсудили ситуацию на фронте и за столом переговоров, «конкретную оборонную поддержку, новый пакет усиленных санкций, макрофинансовую и гуманитарную помощь».

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Зеленский и другие представители украинской власти регулярно проводят переговоры с иностранными коллегами. 26 марта в Польше состоялись переговоры министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра обороны Алексея Резникова со своими американскими коллегами и президентом США Джо Байденом.