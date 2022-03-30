Генштаб: РФ хоронит бойцов сотнями и имеет проблемы с техникой

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявляет, что Россия продолжает нести большие потери в войне против Украины: 28 марта в 83-й отдельной десантно-штурмовой бригаде прощались с двумя сотнями погибших военнослужащих, сообщает Украинская правда.

"Противник продолжает нести значительные потери. По имеющейся информации, 28 марта в пункте постоянной дислокации 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады прошла церемония прощания с погибшими военнослужащими. Их число ориентировочно составляет 200 человек" , - говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 среды 30 марта.

Генштаб также сообщает, что на 35 сутки войны агрессор осуществляет частичный отвод отдельных подразделений своих войск с территории Киевской и Черниговской областей.

В Беларуси за последние сутки в населенный пункт Наровля Гомельской области с территории Украины прибыло много российских военнослужащих с ранениями разной степени тяжести. Также, по данным Генштаба, у РФ есть проблемы с военной техникой.