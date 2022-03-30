МИД Украины ответил Лаврову на комментарий о Крыме и Донбассе

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко прокомментировал заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о ходе переговоров Украины со страной-агрессором, сообщает Новое время.

Ранее Лавров сказал, что «считает прогрессом понимание украинскими коллегами того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены». В комментарии НВ Николенко заявил:

«Сергей Лавров демонстрирует ошибочное понимание переговорного процесса. Вопросы Крыма и Донбасса будут окончательно решены после восстановления суверенитета Украины. На переговорах в Стамбуле украинская делегация как раз передала на рассмотрение Москвы предложения по поводу путей достижения этой цели».

Накануне советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина предлагает России зафиксировать в отдельном пункте мирного договора позицию стран в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно оккупированных Россией Крыма и Севастополя. По его словам, предложение по Крыму является «революционным»:

«Это означает как минимум возвращение темы Крыма в переговорную повестку. До этого россияне категорически отказывались от этого. А кроме того, позволяет сохранить нынешние юридические трактовки Крыма, так как для нас Крым, безусловно, является частью Украины. Отказ от взаимной военной эскалации по крымскому вопросу — ключ к общему прекращению войны».

Вопросы временно оккупированных РФ районов Донецкой и Луганской областей предлагается обсуждать в рамках переговоров президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Российская делегация заявила, что изучит предложения Украины, представленные на переговорах 29 марта в Стамбуле, и выдвинет «встречные».