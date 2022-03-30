Украина вошла в научную Ассоциацию COST

Украина стала полноправным членом Европейское сотрудничество в области научных исследований и технологий - Ассоциации COST. Об этом говорится на сайте Кабмина, сообщает Корреспондент.

"15 марта 2022 Украина подала официальную заявку на вступление в Ассоциацию финансирования инновационных и исследовательских сетей COST, а уже сегодня, 30 марта, по приглашению Президента COST профессора Алейна Береца, заместитель Министра образования и науки Украины по вопросам европейской интеграции Алексей Шкуратов и генеральный директор директората науки и инноваций МОН Игорь Таранов приняли участие в 213-м Заседании Комитета представителей высокого уровня COST, пунктом 8 повестки дня которого было определено рассмотрение заявки Украины" , - сказано в сообщении﻿ Кабмина.

В заявлении Ассоциации говорится о поддержке Украины в условиях российской агрессии.

"COST подтверждает свою солидарность с Украиной и ее народом. Мы будем продолжать содействовать научной деятельности в мирных целях, строго осуждая войну и насилие. COST, предоставляя возможности общения исследователям и новаторам, может стать мощным оружием против тоталитаризма. Поэтому мы призываем к международным усилиям с целью обеспечения безопасности украинских инноваторов и исследователей" , - сказано в заявлении.

Среди стратегических приоритетов COST - пропаганда и распространение передовой науки и совершенства, расширение возможностей и оказание поддержки молодым инноваторам и исследователям и содействие междисциплинарным исследованиям для прорывной науки.

Между тем, членство в этой организации открывает для украинских инноваторов и ученых дополнительную возможность присоединиться к исследовательским сетям COST Actions. Они предлагают открытое пространство для международного сотрудничества ученых, а также дают толчок прогрессу инноваций и исследований.