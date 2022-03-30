Минобороны РФ сообщило о перегруппировке своих войск в Украине

В Минобороны России заявляют о перегруппировке войск на киевском и черниговском направлениях якобы после достижения поставленных задача первого этапа войны, сообщает Корреспондент.

Там утверждают, что изначально планировали "заставить противника сконцентрировать свои силы, средства, ресурсы и боевую технику для удержания больших населенных пунктов" на киевском и черниговском направлении, чтобы ВСУ не могли использовать их на Донбассе.

Второй целью в Минобороны РФ называют создание необходимых условий "для проведения завершающего этапа операции по освобождению "Народных Республик Донбасса".

Также там утверждают, что на киевском и черниговском направлениях происходит "плановая перегруппировка войск", а ее цель - "активизация действий на приоритетных направлениях" и "завершение операции по полному освобождению Донбасса".