ЕС продолжит давить на РФ до окончания войны - Боррель

Евросоюз будет продолжать оказывать давление, чтобы остановить войну России с Украиной. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщает Корреспондент.

"Я подтвердил непрерывную поддержку ЕС Украины и ее народа. Мы будем продолжать оказывать давление, чтобы остановить вооруженную агрессию России и добиться вывода российских вооруженных сил из Украины" , - написал Боррель в Twitter.

Сам Кулеба ранее сообщил, что обсудил с Боррелем пятый пакет санкций ЕС против России.