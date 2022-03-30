Турция повысила боеготовность ВМС из-за мин в Черном море

Турция повысила уровень боеготовности кораблей - охотников за минами и патрульных самолетов из-за минной угрозы в Черном море. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акара, сообщает Укринформ.

«Наши корабли – охотники за минами и морские патрульные самолеты находятся в боевой готовности. Каждое полученное сообщение оценивается и предпринимаются необходимые действия. Обнаруженные мины мгновенно безопасно уничтожаются» , – заявил министр.

Отвечая на вопросы журналистов о стране принадлежности мин, министр указал на отсутствие точных данных.

«Если бы это были мины, заложенные в Украине или другие мины, не было бы правильно говорить что-либо, не будучи уверенным в этом. Наша работа продолжается» , – сказал Акар.

По его словам, корабли были проинформированы о возможной опасности.