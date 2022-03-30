Bloomberg: в немецких офисах "Газпрома" провели обыски

Немецкие подразделения "Газпрома" попали в поле зрения антимонопольных регуляторов Европейского Союза, пишет Антон Федорцив, РБК-Украина.

Согласно материалам Bloomberg, визит следователей в офисы газового гиганта состоялся в рамках антимонопольного ценового расследования. Представителей ЕС интересует роль "Газпрома" в завышении цен на газ на континенте до рекордного уровня.

Антимонополисты работали с документами, в частности, в Gazprom Germania GmbH и Wingas GmbH. Эти две компании обеспечивают 20% немецких потребностей в голубом топливе. Рейд провели на фоне усиления расследования по поведению "Газпрома" во время недавнего энергетического кризиса. Российский гигант мог способствовать скачку цен.

В данный момент регулятор отказался прокомментировать обыски. Представители двух немецких подразделений "Газпрома" сослались на запрет публично обсуждать действия или визиты регуляторных органов.