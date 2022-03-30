Донецкая ОВА: РФ применила в Марьинке фосфорные боеприпасы
Россияне использовали в Марьинке Донецкой области запрещенные фосфорные боеприпасы, в городе произошло около десятка возгораний. Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, сообщает Украинская правда.
"Россияне снова использовали фосфорные снаряды – сегодня в Марьинке. В городе было обнаружено с десяток возгораний, их ликвидировали служащие ГСЧС. Также под обстрелы попали Георгиевка, Новокалиново и Очеретино – пострадавших среди гражданских нет, но повреждено несколько домов. Кроме того, в результате обстрелов снова обесточена Авдеевка", - написал Кириленко в Telegram.
В эфире телемарафона Кириленко отметил, что использование войсками РФ запретных фосфорных боеприпасов задокументировано.
"Все документируется. Я довожу ту информацию, которую пропускаю через себя. Я вижу фотоподтверждение этому", – сказал он.