Путин запретил использовать иностранное ПО в России

В России запретили использовать иностранное программное обеспечение. Об этом говорится в соответствующем указе президента РФ Владимира Путина, сообщает Корреспондент.

Как отмечают росСМИ, запрет вводится с 1 января 2025 года он распространяется на госорганы и госзаказчиков критической инфраструктуры. До этой даты владельцы критической инфраструктуры должны перейти на российский софт.

При этом, закупки иностранного программного обеспечения без согласования для госорганов и госзаказчиков на критической инфраструктуре запрещаются уже с 31 марта 2022 года.