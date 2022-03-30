Шольц обсудил с Путиным войну и покупку газа

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцом. Об этом заявила пресс-служба Кремля, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что лидеры обменялись мнениями по поводу очередного раунда переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле, который состоялся накануне, 29 марта.

Кроме этого, стороны затронули тему перехода на оплату российского газа рублями.

В итоге, Путин и Шольц якобы договорились передать вопрос на рассмотрение российских и немецких экспертов.

В то же время, президент РФ отметил, что изменение валюты расчетов не должно привести к "ухудшению контрактных условий" и заявил, что это - последствия замораживания активов Центробанка.