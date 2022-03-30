Данилов рассказал, куда РФ перебрасывает войска из Киева и Чернигова

Часть подразделений оккупанта, которые РФ отводит из Киевской и Черниговской областей, передислоцированы на харьковское и донецкое направления. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, сообщает Корреспондент.

"Часть людей, которые были на черниговском и на киевском направлении, передислоцируются. Часть из них появляется на харьковском и донецком направлении. Там сейчас противник усиливает свои группировки, чтобы попытаться усилить давление на наших ребят, которые защищают Украину в Харьковской, Донецкой и Луганской областях" , - сказал он.

Также секретарь СНБО призвал не делать далеко идущих выводов из заявлений страны-агрессора об уменьшении интенсивности боевых действий на киевском и черниговском направлениях. В частности, о том, что враг окончательно отступает.