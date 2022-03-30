Норвегия выделила Украине финпомощь и гранатометы

Власти Норвегии передали Украине 2 тысячи американских гранатометов M72 LAW и выделили финансовую помощь. Об этом говорится на сайте норвежского правительства, сообщает Корреспондент.

"После вторжения Украина начала просить у некоторых стран военную технику, чтобы она могла защититься от российских сил, которые атакуют как гражданские, так и военные объекты. Норвегия, как и несколько других стран, ответила на запрос дополнительным пожертвованием противотанкового оружия, которое может быть использовано против сил вторжения" , – заявил министр обороны Норвегии Одд Рогер Эноксен.

Отмечается, что это уже вторая партия противотанкового оружия, предоставленная Норвегией. Первая партия также насчитывала 2 тысячи гранатометов M72.

Кроме того, Норвегия выделила 200 млн норвежских крон (более 23 млн долларов – ред.) на поддержку Украины. Эти деньги пойдут на заработную плату медицинскому персоналу, учителям и государственным служащим, а также на выплату пенсий и социальной помощи.