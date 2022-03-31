Укрпошта приступила к выплате пенсий за апрель во всех регионах Украины

Укрпошта уже с конца марта приступила к выплате пенсий за апрель во всех регионах Украины, включая сложные районы Луганской, Херсонской, Черниговской, Сумской и других областей, сообщает Новое время.

Все клиенты, которых обслуживает Укрпошта, получают пенсионные и денежные выплаты адресно и наличными.

"Если человек сменил место жительства, в компании работает механизм переадресации выплат на любое другое доступное отделение. Для этого нужно обратиться в контакт-центр Укрпошты или Пенсионного фонда и указать данные вашего нового местоположения. Если пенсионер, ранее получавший пенсию в банке, пока не имеет доступа к банковскому отделению, он может обратиться в Пенсионный фонд для получения пенсии в ближайшем отделении Укрпошты или передать заявление через почтальона или в любом почтовом отделении" , — сообщили в Укрпоште.

На сегодня работают до 5 тыс. стационарных и 1,3 тыс. передвижных отделений Укрпошты.

За март Укрпошта доставила наличными 85% или 8,9 млрд грн пенсий в города и села по всей Украине — везде, где это было безопасно. Средства получили 2,5 млн пенсионеров.

В компании также напомнили алгоритм действий для того, чтобы оформить переадресацию пенсионных и других выплат по новому месту жительства.

Для этого нужно:

1. Обратиться:

— в Укрпошту, позвонив в контакт-центр по номеру 0 800 300 545 и выбрать кнопку 2 — раздел Пенсии, социальные выплаты и субсидии (все звонки бесплатные) или заполнив онлайн-форму;

— или в Пенсионный фонд по номерам телефонов, размещенным по ссылке или передать информацию через электронный кабинет ПФУ.

2. Сообщить о необходимости получения пенсии, пособия по другому адресу и передать следующую информацию:

— фамилию, имя и отчество получателя пенсии и/или денежной помощи;

— адрес получения пенсии/денежной помощи до марта 2022 года;

— паспортные данные (серия и номер паспорта);

— номер телефона получателя пенсии/денежной помощи;

— способ получения выплаты (на отделение или по домашнему адресу);

— новый адрес доставки: индекс отделения Укрпошты или адрес временного проживания.

Если вы получаете пенсию или пособие почтовым переводом, сообщите оператору дополнительно код перевода, полученный в смс-сообщении.

Средства будут выплачены по заявленному адресу проживания в течение нескольких дней.

Также пенсию можно получить в любом автоматизированном отделении Укрпошты, к которому будет доступ — об этом также нужно сообщить оператору.