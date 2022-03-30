ОВА: на Харьковщине ВСУ выгоняют противника на двух направлениях

В Харьковской области ВСУ оттесняют российских захватчиков на Дергачевском и Роганском направлениях.﻿ Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Укринформ.

"ВСУ постепенно изгоняют врага, в частности с Дергачевского, Роганского направлений. Сегодня утром, около 11 часов, в Харьковском районе наши силы воздушной обороны сбили российский истребитель. После этого активность авиации над областью резко уменьшилась" , - написал Синегубов в Телеграмме.

По его словам, самой критической точкой остается Изюм, там продолжаются бои. Как только будет возможность эвакуировать людей или доставить гуманитарную помощь, это обязательно будет сделано, пообещал глава ОВА.

Враг продолжает хаотично обстреливать районы: выпускает снаряды из артиллерии, минометов, РСЗО, чтобы дестабилизировать ситуацию, не позволяя вернуться к нормальной жизни.

Синегубов также сообщил, что в Харьковской области второй день подряд работает Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.