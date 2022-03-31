Каждая третья компания заявила об убытках более $1 млн

Треть украинских бизнесов, или 34%, оценила свои потери за месяц войны более чем в $1 млн, еще 13% - в диапазоне от $500 тыс. до $1 млн, сообщает Новое время.

Таковы результаты опроса*, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией среди членских компаний.

Согласно им, 28% компаний оценили свои потери в диапазоне — от $100 тыс. до $500 тыс., 14% - на сумму до $100 тыс. Лишь 1% опрошенных членских компаний не понес никаких потерь за месяц войны, а другие компании не вели подсчет полученного ущерба.

"Для того чтобы оставаться на плаву, 68% компаний сокращают расходы, 44% прибегают к получению задолженности от клиентов или партнеров, 35% проводят релокацию предприятий, а 13% запускают новые бизнес-направления" , — сообщили в Ассоциации.

Каждое четвертое предприятие (25% опрошенных) переориентируют свой бизнес на гуманитарные нужды, а 13% - на нужды армии.

Также 23% представителей бизнеса сообщили, что для продолжения работы ищут клиентов на иностранных рынках, а 15% - ищут финансирование. В то же время, 9% бизнеса вынуждены прибегать к сокращению персонала, а 8% сообщают, что не могут удержать свой бизнес на плаву.

Топ-7 самых больших проблем для бизнеса, по версии сообщества Ассоциации, сейчас выглядят таким образом в порядке приоритетности:

трудности с логистикой,

проблемы с поставками товаров,

заморозка контрактов с иностранными и локальными клиентами,

низкая покупательная способность населения,

поврежденные мощности, основной фонд бизнеса, инфраструктура,

нехватка финансовых ресурсов и инвестиций,

нехватка сырья.

"Только 1% среди опрошенных офисов компаний в Украине сейчас подчинены Российской Федерации, при этом 7% сообщают, что их подчинение РФ уже отменено. Остальные 92% либо не подчинялись РФ, либо являются представителями локального бизнеса. Также 22% опрошенных нами компаний сообщают, что никогда не имели связей с РФ" , — сказано в сообщении Ассоциации.

Инфографика: Європейська Бізнес Асоціація

*Европейская Бизнес Ассоциация объединяет 1005 компаний. В опросе приняли участие 95 руководителей членских компаний Ассоциации, он проводился с 25 по 29 марта 2022 года.