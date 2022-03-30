Джонсон прокомментировал гарантии безопасности для Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что западные государства должны затянуть экономическую петлю вокруг России, пока она не выведет всех своих солдат из Украины, сообщает Европейская правда.

Такие заявления британский премьер сделал во время парламентских слушаний.

"Я считаю, что мы должны постоянно усиливать санкции, пока каждый из его (Путина) военных не будет выведен из Украины" , – заявил он.

В этом контексте Джонсон также отметил, что британское правительство рассматривает возможность "повысить скорость" оказания военной помощи Украине. В частности, он допускает предоставление бронетранспортеров, чтобы помочь украинским военным вырваться из заблокированного Мариуполя.

Борис Джонсон также прокомментировал возможность для Британии стать одной из стран-гарнтов безопасности для Украины. В этом контексте он исключил предоставление Киеву эквивалента пятой статьи НАТО, но уточнил - Украина могла бы извлечь пользу из другой концепции безопасности, "основанной на идее сдерживания путем отрицания".

В таком случае, утверждает Борис Джонсон, Украина была бы вооружена так сильно западной помощью, а "колючки дикобраза настолько утвердились, что он навсегда стал для Путина непереваримым".

"Это путь, по которому мы идем" , – убежден Борис Джонсон.

Он добавляет – изменение режима в РФ "не является целью правительства Великобритании".

"Мы просто пытаемся помочь народу Украины защититься от абсолютно варварского и необоснованного насилия" , - резюмирует премьер.

Ранее, после переговоров в Стамбуле во вторник представитель украинской делегации на переговорах с Россией Александр Чалый объяснил, что Украина добивается от Запада гарантий безопасности как для стран НАТО.

"Я уже отмечал, что эти гарантии по своему содержанию и по своей форме практически аналог статьи 5 договора НАТО", - сказал Чалый.

Впоследствии заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон рассмотрит запрос Украины о возможности стать гарантом ее безопасности, но исключает взятие на себя обязательств, которые имеют члены НАТО в рамках Альянса.