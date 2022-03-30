ОВА: РФ ударила ракетами по Днепру и области

Российские захватчики нанесли ракетный удар по городу Днепр и уничтожили нефтебазу. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, сообщает Корреспондент.

"Вечером враг нанес удар с воздуха в областном центре. Две ракеты попали в нефтебазу, полную топлива. Объект уничтожен. Обломками другой ракеты повреждены еще два бензовоза. Пострадавших или погибших нет" , – написал он в Facebook.

Также Лукашук добавил, что оккупанты осуществили провокацию со стороны Херсонской области – обстреляли территорию Апостоловской общины. К счастью, никто не пострадал.

Кроме того, оккупанты обстреляли из ракет один из заводов в Новомосковске, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.