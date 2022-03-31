Зеленский – о переговорах с Байденом: "Сейчас переломный момент"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о телефонных переговорах с американским коллегой Джо Байденом, во время которого обсуждалась, в частности, необходимая помощь с вооружением.﻿ Об этом, со ссылкой на новое обращение главы Украинского государства, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

"Состоялся разговор с президентом США Байденом. Очень подробный, длился час. Конечно, поблагодарил Соединенные Штаты за новый пакет гуманитарной помощи в размере 1 млрд долларов и дополнительные 500 млн долларов прямой бюджетной поддержки. И отметил, что именно сейчас – переломный момент", – сказал Зеленский.

Президент перечислил американскому коллеге, что сейчас необходимо Украине.

"И был очень искренним с ним. Для нас важна поддержка США. И сейчас особенно важно подставить плечо Украине, показать все могущество демократического мира. И если мы хотим бороться за свободу вместе, то тогда мы просим у наших партнеров... А если мы реально боремся за свободу и защиту для демократий вместе – то мы имеем право требовать помощи в этот переломный непростой момент. Танки, самолеты, артиллерийские системы... Свобода должна быть вооруженной не хуже тирании" , – подчеркивает Зеленский.

Видео: Владимир Зеленский выступил с новым видеообращением