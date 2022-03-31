Google: хакеры из РФ пытались проникнуть в сети НАТО и ВС Европы
Была зафиксирована попытка российских хакеров проникнуть в сети НАТО и Вооруженные Силы некоторых восточноевропейских стран. Об этом, ссылаясь на отчет группы анализа угроз Google, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
Отмечается, что базирующаяся в РФ группа хакеров под названием Coldriver (еще называется Callisto) проводила атаки, нацеленные на вооруженные силы нескольких стран Восточной Европы, а также на Центр передового опыта НАТО.
"Эти кампании были отправлены с использованием недавно созданных учетных записей Gmail на учетные записи, отличные от Google, поэтому вероятность успеха этих кампаний неизвестна", - говорится в отчете.
В Google не обнаружили во время этих атак ни одной скомпрометированной учетной записи Gmail.
Как сообщили в группе анализа угроз о вредоносной киберактивности, перед этим Coldriver (Calisto)
"запустила кампании по фишингу учетных данных, нацеленные на несколько базирующихся в США НПО и аналитических центров, вооруженных сил балканской страны и базирующегося в Украине оборонного подрядчика".
Ранее в ФБР заявили, что российские хакеры сканируют системы энергетических компаний и другую критически важную инфраструктуру в США.