NYT: между Путиным и Шойгу растет напряженность

Разведка США сообщает, что между кремлевским диктатором Владимиром Путиным и главой минобороны РФ Сергеем Шойгу растет напряженность, сообщает Новое время.

Об этом пишет New York Times.

По данным издания, напряженность между Путиным и Шойгу может быть связана с тем, что российскому диктатору не докладывали точную информацию о потерях и неудачах армии оккупантов в Украине.

Ранее Шойгу долго считался одним из самых приближенных к Путину людей и его возможным приемником. После начала полномасштабного вторжения в Украину, Шойгу долгое время не появлялся на публике.

30 марта официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что российский диктатор Владимир Путин «не полностью информирован своим министерством обороны» в ходе войны в Украине.

Ранее СМИ сообщали, что советники Путина не говорят ему, как на самом деле обстоят дела у российской армии в Украине. CNN со ссылкой на неназванного чиновника сообщало, что, по данным США, Путин «почувствовал, что его вводят в заблуждение», и сейчас между диктатором и российским Минобороны существует постоянная напряженность.