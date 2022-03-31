Глава МИД Британии в рамках "дипломатического толчка" посетила Индию

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прибыла в Индию в рамках расширенной дипломатической кампании, где обсудит российское вторжение в Украину. Официальный Дели с момента начала войны так и не выступил с прямым осуждением действий страны-агрессора.﻿ Об этом, со ссылкой на релиз британского МИДа, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Трасс на встрече со своим индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром заявила, что полномасштабное нападение РФ на Украину "подчеркивает важность более тесного сотрудничества демократий для сдерживания агрессоров, снижения уязвимости перед принуждением и укрепления глобальной безопасности" .

Британский министр в преддверии ключевых встреч НАТО и G7 на следующей неделе во время визита в Индию обсудит развитие торговли, связанной с обороной, включая инновационные технологии безопасности, и "укрепление оборонных связей с крупнейшей в мире демократией" .

"Более глубокие связи между Великобританией и Индией повысят безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире, а также создадут рабочие места и возможности в обеих странах.

Это имеет еще большее значение в контексте неспровоцированного вторжения России в Украину и подчеркивает необходимость более тесного сотрудничества свободных демократий в таких областях, как оборона, торговля и кибербезопасность.

Индия является экономическим и технологическим центром, крупнейшей демократией в мире и большим другом Великобритании, и я хочу построить еще более тесные отношения между нашими двумя странами", – приводит слова Трасс пресс-служба британского МИДа.

Лондон и Дели также договорятся о более тесном морском сотрудничестве в Индо-Тихоокеанском регионе. Британия присоединится к инициативе Индии по Индо-Тихоокеанскому региону и станет ведущим партнером по вопросам морской безопасности, координируя работу с ключевыми партнерами в Юго-Восточной Азии.