CNN: генерал-майора РФ исключили из Ассоциации по вопросам обороны в США

Высокопоставленного российского военного чиновника исключили из Ассоциации атташе по вопросам обороны в Вашингтоне из-за вторжения России в Украину.﻿ Об этом, со ссылкой на CNN, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Речь идет о российском генерал-майоре Евгении Бобкине. По просьбе военного атташе посольства Украины Ассоциация военных атташе провела голосование, и большинство проголосовало за исключение Бобкина.

Военный атташе Бобкин является самым высокопоставленным российским офицером, дислоцированным в Соединенных Штатах. Его роль заключается в том, чтобы служить военным дипломатом, выступая в качестве посредника между Пентагоном и другими военными, дипломатическими и политическими деятелями в Вашингтоне.

"Для нас это было исполнением миссии. Мы не можем позволить им играть так, как они хотят. Вы не можете иметь среди себя представителя страны, которая не соблюдает никаких международных соглашений, то есть игнорирует права человека" , - заявил военный атташе из страны НАТО.

Тайное голосование прошло на прошлой неделе в посольстве Канады. Примечательно, что в специальном голосовании не участвовали официальные лица из стран Африки и Ближнего Востока, Китая и большинства бывших советских стран (за исключением Казахстана и стран Балтии).

Тем не менее, необходимый кворум был достигнут, и около 60 стран проголосовали за исключение Бобкина.