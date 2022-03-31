В Минэнерго объяснили, почему Россия не разрушает украинскую ГТС

Путинские войска во время боевых действий в Украине не пытаются повредить газопровод, поскольку он очень нужен России, сообщает УНИАН.

Такое мнение озвучила советник министра энергетики Лана Зеркаль в эфире 24 канала.

По мнению Зеркаль, агрессор не боится что-нибудь сделать с украинской "трубой". При этом она обратила внимание на отсутствие повреждений там за месяц войны.

Советница министра поясняет: все, что касается поставок газа в Европу, для России – очень важно.

"Им некуда девать этот газ, поэтому не могут повредить наш газопровод, он им нужен" , – сказала она.

Ранее президент РФ Путин заявил, что Российская Федерация решила принимать оплату за поставленный в Европу газ в российских рублях.

После этого заявления спотовые цены на газ в Европе выросли на 17% - до 1340 долларов за тысячу кубометров.

Страны G7 отказались платить за российский газ в рублях, потому что это не предусмотрено действующими контрактами.