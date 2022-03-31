Терехов: в Харькове россияне уничтожили 15% жилых домов

По данным харьковского мэра Игоря Терехова, российская армия уничтожила в городе 15% жилых домов, сообщает Укринформ.

Об этом мэр Харькова сообщил во время всеукраинского телемарафона новостей.

«За 35 дней всего в Харькове разрушен 1531 объект, в том числе 1292 жилых дома. Российская армия разрушила 76 школ, 54 детских сада, 16 больниц. В руинах – 239 административных зданий», - сказал Терехов .

С начала полномасштабного российского вторжения Харьков обстреливают каждый день. Из города уехала примерно треть жителей.

С 24 февраля идет российское вторжение в Украину. Агрессор обстреливает и разрушает ключевые объекты инфраструктуры, жилые кварталы украинских городов и деревень с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

США, Европейский Союз и другие государства применили жесткие санкции против страны-агрессора. Международный уголовный суд начал документировать и расследовать военные преступления России в Украине.