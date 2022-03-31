Генштаб ВСУ: подразделения армии РФ отказываются воевать

Морально-психологическое состояние и уровень мотивации личного состава подразделений оккупационных войск для участия в боевых действиях остается низким.﻿ Об этом, ссылаясь на Генштаб, сообщает Новое время.

По имеющейся информации, в подразделениях 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа в связи с неисполнением приказа о ведении боевых действий от должностей отстранены два командира взводов.

Для проведения разъяснительной работы в район выполнения боевых задач БТГр части в Ясиновке Донецкой области запланировано прибытие заместителя командира бригады по военно-политической работе.

Кроме того, за сутки подразделения Объединенных сил отразили пять атак российских оккупантов на Донецком и Луганском направлениях.

Украинские военные уничтожили 10 танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, 15 артиллерийских систем.

Противник понес потери и в живой силе.