Генштаб ВСУ: подразделения армии РФ отказываются воевать
Морально-психологическое состояние и уровень мотивации личного состава подразделений оккупационных войск для участия в боевых действиях остается низким. Об этом, ссылаясь на Генштаб, сообщает Новое время.
По имеющейся информации, в подразделениях 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа в связи с неисполнением приказа о ведении боевых действий от должностей отстранены два командира взводов.
Для проведения разъяснительной работы в район выполнения боевых задач БТГр части в Ясиновке Донецкой области запланировано прибытие заместителя командира бригады по военно-политической работе.
Кроме того, за сутки подразделения Объединенных сил отразили пять атак российских оккупантов на Донецком и Луганском направлениях.
Украинские военные уничтожили 10 танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, 15 артиллерийских систем.
Противник понес потери и в живой силе.