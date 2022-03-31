Новые платежки за воду: что будет с тарифами

В Украине изменят правила расчета платежей за воду из-за большого количества беженцев, которые покинули свои дома и не могут снимать показания со счетчиков, сообщает Сегодня.

Об этом заявили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

На этот период ведомство будет применять методику распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг, учитывающих особенности ее применения во время войны.

Будет применяться так называемый корректирующий коэффициент, который учитывает уменьшение объема снабжения услуг по сравнению с мирным временем.

"По этому коэффициенту исполнители будут корректировать объем потребления услуг по централизованному водоснабжению, поставке горячей воды и централизованному водоотводу в населенном пункте во время действия военного положения" , – говорится в сообщении.

Это означает, что уже в марте начисления будут производиться с учетом корректирующего коэффициента для тех украинцев, которые не могут передать показатели счетчиков воды или у которых таких счетчиков нет.