После войны вырастет спрос на жилье - эксперт
Эксперты не берутся детально прогнозировать ситуацию на рынке недвижимости после окончания войны в Украине, поскольку непонятны масштабы разрушений в городах, сообщает Сегодня.
Прогнозировать что-то сегодня совершенно невозможно, говорит аналитик TeleTrade Сергей Родлер.
"Мы видим, что из-за эвакуации населения дорожает аренда квартир на западе страны и в Киеве, который используют как перевалочный пункт. Арендуют сейчас главным образом посуточно, как раз таки из-за неопределенности. Найти свободную квартиру крайне сложно, так что остается надеяться только на помощь правительства и скорое окончание войны", – пояснил он.
По словам эксперта, после окончания боевых действий спрос на жилье у украинцев будет значительным, а иностранные граждане покупать жилье в Киеве будут значительно реже, чем было до войны.
"Рынок недвижимости в столице перестал работать, а его представители заняли выжидательную позицию. Если конфликт завершится в ближайшую неделю или две, то ситуация не должна сильно измениться. Но если война затянется и станет более агрессивной, то можно будет ожидать обвала цен", – говорит Родлер.
Он также рассказал, что из-за неработающего реестра провести сделку по продаже и покупке недвижимости на вторичном рынке нельзя.
"После возобновления работы также может возникнуть ситуация, когда на востоке страны жилье будет дешеветь, а на западе дорожать на волне оттока людей. Впрочем, пока свидетельств о яром желании соотечественников уехать из родных мест навсегда нет", – говорит эксперт.
Родлер прогнозирует рост цен на стройматериалы, который в свою очередь спровоцирует удорожание строительных работ и влияние как на объем предложения нового жилья, так и его стоимость.
"Инфляция оказывала свое влияние и в предыдущие годы (в крупных городах квартиры подорожали за два года почти на 50%), но сейчас ситуация еще хуже за счет глобальной обстановки. Жилищный кризис вполне реален в текущих условиях, однако остаются надежды на материальную помощь со стороны западных партнеров и стимулирующих программ украинского правительства, которые позволят закрыть жилищный вопрос без серьезных потерь для нуждающихся", - резюмировал он.