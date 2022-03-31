После войны вырастет спрос на жилье - эксперт

Эксперты не берутся детально прогнозировать ситуацию на рынке недвижимости после окончания войны в Украине, поскольку непонятны масштабы разрушений в городах, сообщает Сегодня.

Прогнозировать что-то сегодня совершенно невозможно, говорит аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

"Мы видим, что из-за эвакуации населения дорожает аренда квартир на западе страны и в Киеве, который используют как перевалочный пункт. Арендуют сейчас главным образом посуточно, как раз таки из-за неопределенности. Найти свободную квартиру крайне сложно, так что остается надеяться только на помощь правительства и скорое окончание войны", – пояснил он.

По словам эксперта, после окончания боевых действий спрос на жилье у украинцев будет значительным, а иностранные граждане покупать жилье в Киеве будут значительно реже, чем было до войны.

"Рынок недвижимости в столице перестал работать, а его представители заняли выжидательную позицию. Если конфликт завершится в ближайшую неделю или две, то ситуация не должна сильно измениться. Но если война затянется и станет более агрессивной, то можно будет ожидать обвала цен", – говорит Родлер.

Он также рассказал, что из-за неработающего реестра провести сделку по продаже и покупке недвижимости на вторичном рынке нельзя.

"После возобновления работы также может возникнуть ситуация, когда на востоке страны жилье будет дешеветь, а на западе дорожать на волне оттока людей. Впрочем, пока свидетельств о яром желании соотечественников уехать из родных мест навсегда нет" , – говорит эксперт.

Родлер прогнозирует рост цен на стройматериалы, который в свою очередь спровоцирует удорожание строительных работ и влияние как на объем предложения нового жилья, так и его стоимость.