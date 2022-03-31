Одесская ОВА: россияне пополнили ракетами "Калибр" фрегат в Черном море

В военно-морской базе Севастополь завершено пополнение боекомплекта крылатых ракет типа "Калибр" на фрегате "Адмирал Макаров", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Вероятность нанесения ракетных ударов по Одессе, Одесскому региону и другим областям нашего государства остается высокой. Угроза есть постоянно. Мы говорим, прежде всего, о крылатых ракетах морского базирования типа "Калибр". Эта ракета находится на судах, которые сейчас дислоцируются в акватории Черного моря.

Более того, жестянка "Адмирал Макаров" в Севастополе пополнила свой боекомплект этими ракетами и сейчас готова к бою".

Братчук уточнил, что ракета "Калибр" летит более 800 километров в час, имеет заранее запрограммированную локацию, может изменять свою траекторию несколько раз

Поэтому и сбить ее тяжелее, и сигнал тревоги включают на несколько областей.