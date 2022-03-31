Поступления от таможни сократились на 80%: причины

Растаможка товаров осуществляется только на западной границе. В марте в госбюджет должно поступить всего 7 млрд грн таможенных платежей вместо запланированных почти 40 млрд грн, сообщает UBR.

Дневные поступления в госбюджет от Государственной таможенной службы Украины составляют всего 15-20% от довоенных доходов. Это связано с тем, что на данный момент в стране работают только западные таможни, рассказал в интервью "Экономической правде" министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, объемы таможенных платежей упали примерно на 80%. По итогам марта госбюджет должен получить 7 млрд грн от таможни вместо 39 млрд грн, которые были запланированы еще до войны.

"Мы не можем сказать, что там кто-то некачественно работает. Это связано с тем, что у нас не работают самые большие таможни – Киевская, Одесская, восточные и северные таможни. Работает только западная граница, так осуществляется растаможка", – объяснил Марченко.

Что касается Госналоговой службы, то власти ожидают уплату НДС. После этого можно будет точно сказать, как повлияла война на экономику.