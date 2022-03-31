ГСЧС: количество жертв удара по ОГА в Николаеве возросло до 16 человек

В Николаеве из-под завалов здания облгосадминистрации, разрушенного российской ракетой, достали еще одно тело – число погибших возросло до 16 человек, сообщает Украинская правда.

По состоянию на 07:00 четверга 31 марта погибли 16 человек: спасатели деблокировали из-под завалов 15 тел погибших, 1 человек скончался в реанимации, сообщают в ГСЧС.

Работы по разбору завалов и поиску людей из-под них на здании облгосадминистрации продолжаются уже двое суток, они велись всю ночь и продолжатся днем.

По состоянию на 13:00 30 марта было 15 погибших: из-под завалов вытащили 14 погибших, один человек скончался в реанимационном отделении больницы.