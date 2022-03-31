Крупный производитель грузовиков остановил два завода в Европе

Производитель грузовиков MAN остановил два завода в Европе из-за проблем с поставками проводов из Украины, сообщает Новое время.

Немецкий производитель грузовых автомобилей и автобусов MAN остановил два завода в Европе и отправил в вынужденный отпуск порядка 11 тыс. сотрудников из-за российского военного вторжения в Украину.

Компания была вынуждена остановить заводы в Мюнхене и польском Кракове еще 14 марта из-за остановки поставок электрических проводов, которые выпускаются на украинских заводах.

Еще на трех заводах MAN объемы производства сокращены, в том числе, на заводе по выпуску двигателей в Нюрнберге.

"Поставщики электрической проводки для грузовиков не могут выпускать ее на украинских предприятиях или могут производить ее в очень ограниченных объемах. В результате мы можем потерять производство на несколько недель, что резко сократит показатели выпуска во втором квартале" , — заявили в MAN.

В компании заявили, что уже начали искать дополнительные источники поставок проводки в других странах, но это займет несколько месяцев.

Ранее из-за нехватки кабеля из Украины заводы в Европе остановили Volkswagen и BMW.